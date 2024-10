Spaccio e inosservanza degli obblighi di assistenza familiare: 45enne dietro le sbarre (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dovrà scontare una pena di 3 anni e sette mesi il 45enne arrestato dai carabinieri di Monte San Savino. L’uomo, così come reso noto dai militari della Valdichiana attraverso una nota stampa, si è reso responsabile di reati quali: traffico di sostanze stupefacenti e inosservanza degli obblighi di Arezzonotizie.it - Spaccio e inosservanza degli obblighi di assistenza familiare: 45enne dietro le sbarre Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dovrà scontare una pena di 3 anni e sette mesi ilarrestato dai carabinieri di Monte San Savino. L’uomo, così come reso noto dai militari della Valdichiana attraverso una nota stampa, si è reso responsabile di reati quali: traffico di sostanze stupefacenti edi

