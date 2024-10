Sommergibile Scirè, l’intesa tra maggioranza e opposizione: «Responsabilità del regime fascista» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un voto quasi unanime alla Camera dei Deputati ha sancito che il relitto del regio Sommergibile Scirè, affondato il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa, sarà ufficialmente riconosciuto come sacrario militare subacqueo. La proposta di legge, che ha ricevuto 241 voti favorevoli e un solo astenuto, è stata accolta con una rarissima comunità d’intenti tra maggioranza e opposizione. L’accordo bipartisan, che ha visto la maggioranza accettare una modifica proposta dalle opposizioni, si riflette nella premessa del testo di legge. Si è voluto infatti inserire un richiamo alle Responsabilità storiche dei regimi nazionalsocialista e fascista, sottolineando che il riconoscimento del sacrario è mirato «al fine di onorare i marinai italiani che hanno perso la vita in un conflitto mondiale per Responsabilità dei regimi nazionalsocialista e fascista». Lettera43.it - Sommergibile Scirè, l’intesa tra maggioranza e opposizione: «Responsabilità del regime fascista» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un voto quasi unanime alla Camera dei Deputati ha sancito che il relitto del regio, affondato il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa, sarà ufficialmente riconosciuto come sacrario militare subacqueo. La proposta di legge, che ha ricevuto 241 voti favorevoli e un solo astenuto, è stata accolta con una rarissima comunità d’intenti tra. L’accordo bipartisan, che ha visto laaccettare una modifica proposta dalle opposizioni, si riflette nella premessa del testo di legge. Si è voluto infatti inserire un richiamo allestoriche dei regimi nazionalsocialista e, sottolineando che il riconoscimento del sacrario è mirato «al fine di onorare i marinai italiani che hanno perso la vita in un conflitto mondiale perdei regimi nazionalsocialista e».

