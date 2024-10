"Solo 300 visitatori in più e se ne fanno vanto", Lombardo contro la gestione del museo regionale (Di giovedì 10 ottobre 2024) La gestione del museo regionale di Messina ancora sotto la lente del deputato Giuseppe Lombardo che già, lo scorso gennaio, aveva sollecitato maggiore chiarezza chiedendo spiegazioni sul perché, nonostante l'incremento generale del turismo in città, i confronti con gli anni precedenti, a partire Messinatoday.it - "Solo 300 visitatori in più e se ne fanno vanto", Lombardo contro la gestione del museo regionale Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ladeldi Messina ancora sotto la lente del deputato Giuseppeche già, lo scorso gennaio, aveva sollecitato maggiore chiarezza chiedendo spiegazioni sul perché, nonostante l'incremento generale del turismo in città, i confronti con gli anni precedenti, a partire

MuMe, Giuseppe Lombardo: «Manca una strategia di promozione e valorizzazione adeguata» - Torna a parlare di turismo e Museo il deputato di Sud chiama Nord Giuseppe Lombardo, che già a inizio anno aveva sollecitato maggiore chiarezza sulla gestione del Museo Regionale di Messina, chiedendo ... (letteraemme.it)