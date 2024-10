Scuola, l’igiene personale degli alunni non può riguardare i collaboratori (Di giovedì 10 ottobre 2024) di Roberta Vannini* Tutta la UIL Scuola della Campania, esprime forte perplessità sull’assegnazione ai collaboratori scolastici di mansioni delicate e rischiose quali la cura e l’igiene personale degli alunni, in particolare di quelli con disabilità, e sottolinea che tali compiti dovrebbero essere affidati a personale idoneamente specializzato. Questa situazione coinvolge direttamente le scuole di tutta la Campania dove ogni comune agisce in modo diverso creando disparità tra i territori e disagio nelle comunità educanti. La situazione è stata resa ancora più difficile da un’applicazione a nostro avviso distorta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019/21 che la UIL Scuola non ha firmato perché fortemente peggiorativo, anche su questo aspetto. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) di Roberta Vannini* Tutta la UILdella Campania, esprime forte perplessità sull’assegnazione aiscolastici di mansioni delicate e rischiose quali la cura e, in particolare di quelli con disabilità, e sottolinea che tali compiti dovrebbero essere affidati aidoneamente specializzato. Questa situazione coinvolge direttamente le scuole di tutta la Campania dove ogni comune agisce in modo diverso creando disparità tra i territori e disagio nelle comunità educanti. La situazione è stata resa ancora più difficile da un’applicazione a nostro avviso distorta del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019/21 che la UILnon ha firmato perché fortemente peggiorativo, anche su questo aspetto.

