Saoirse Ronan sul licenziamento di Ryan Gosling da Amabili resti: "Triste, ma le ragioni erano valide" (Di giovedì 10 ottobre 2024) La protagonista di Amabili resti ha fatto chiarezza sulla scelta del regista di sostituire Ryan Gosling con Mark Wahlberg. Saoirse Ronan ha commentato il licenziamento di Ryan Gosling da Amabili resti avvenuto nel 2009, ammettendo che le ragioni erano valide. L'attrice, all'epoca 14enne, era stata scelta da Peter Jackson come protagonista dell'adattamento del romanzo di Alice Sebold, e Ryan Gosling avrebbe dovuto interpretare suo padre. Dopo il primo giorno di riprese, Jackson ha deciso di licenziarlo sostituendolo con Mark Wahlberg. In una nuova intervista col podcast Happy Sad Confused, Saoirse Ronan ha spiegato che i "motivi del licenziamento erano validi e che non è stata una cosa personale": "Adoravo Ryan. E il suo cane, George" ha spiegato l'attrice. "Ero Movieplayer.it - Saoirse Ronan sul licenziamento di Ryan Gosling da Amabili resti: "Triste, ma le ragioni erano valide" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La protagonista diha fatto chiarezza sulla scelta del regista di sostituirecon Mark Wahlberg.ha commentato ildidaavvenuto nel 2009, ammettendo che le. L'attrice, all'epoca 14enne, era stata scelta da Peter Jackson come protagonista dell'adattamento del romanzo di Alice Sebold, eavrebbe dovuto interpretare suo padre. Dopo il primo giorno di riprese, Jackson ha deciso di licenziarlo sostituendolo con Mark Wahlberg. In una nuova intervista col podcast Happy Sad Confused,ha spiegato che i "motivi delvalidi e che non è stata una cosa personale": "Adoravo. E il suo cane, George" ha spiegato l'attrice. "Ero

