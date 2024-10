Roma: arriva la proroga per i diesel euro 4. Potranno ancora circolare in fascia verde (Di giovedì 10 ottobre 2024) Stop ai divieti della fascia verde per un altro anno. La giunta del Lazio ha dato il via libera alla proroga per l’ingresso nella Ztl fascia verde di Roma dei veicoli diesel euro 4, e proroga i diesel euro 5 che quindi Potranno circolare ancora per tutto il 2025. Il provvedimento regionale ha accolto le prescrizione della delibera del Comune di Roma. «Durante la Giunta regionale di oggi abbiamo Feedpress.me - Roma: arriva la proroga per i diesel euro 4. Potranno ancora circolare in fascia verde Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 10 ottobre 2024) Stop ai divieti dellaper un altro anno. La giunta del Lazio ha dato il via libera allaper l’ingresso nella Ztldidei veicoli4, e5 che quindiper tutto il 2025. Il provvedimento regionale ha accolto le prescrizione della delibera del Comune di. «Durante la Giunta regionale di oggi abbiamo

Roma : arriva la proroga per i diesel euro 4. Potranno ancora circolare in fascia verde - Parliamo di incentivi per sostituzione di veicoli commerciali inquinanti, che permetteranno finalmente a molte aziende di tutta la regione di rinnovare le loro auto; di nuovi contributi per la sostituzione delle caldaie più vecchie, responsabili del 50% delle polveri sottili immesse nell'atmosfera, e per la realizzazione di nuove piste ciclabili", conclude l'assessore Palazzo. (Agi.it)

Stop alle auto diesel e benzina - il piano del governo italiano per prorogare la data - La richiesta di rinvio allo stop di auto diesel e benzina “Bisogna agire subito – ha detto Urso riferendosi allo stop delle auto diesel e benzina previsto dal 2035 – perché tenere due anni il comparto nell’incertezza sul futuro significa bloccare completamente gli investimenti”. Per il titolare del dicastero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, “non siamo solo noi a esplicitare ... (Quifinanza.it)