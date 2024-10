Ripartono ad Arezzo i corsi gratuiti di Sahaja Yoga, una via per ritrovare la pace (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arezzo, 10 ottobre 2024 – Si parla molto di pace ma spesso non riusciamo a sentirci in pace neppure con noi stessi. Viviamo disconnessi non solo dalla Madre Terra e dalla natura che è intorno a noi ma anche dal nostro sé più profondo: spesso i nostri pensieri vanno in una direzione e il nostro cuore desidera andare altrove.Da alcuni decenni Sahaja Yoga diffonde ad Arezzo gli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi con appuntamenti gratuiti rivolti a persone di ogni età. “Possiamo ritrovare l’armonia perduta attraverso un percorso di conoscenza di noi stessi - spiegano gli organizzatori – e la meditazione ci conduce con dolcezza in uno stato interiore dove si dissolve ogni resistenza, ogni tensione, ogni conflittualità. Sperimentiamo il silenzio della mente, la pace nel cuore e l’ascolto del nostro sé, diventando persone più serene e soddisfatte”. Lanazione.it - Ripartono ad Arezzo i corsi gratuiti di Sahaja Yoga, una via per ritrovare la pace Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Si parla molto dima spesso non riusciamo a sentirci inneppure con noi stessi. Viviamo disconnessi non solo dalla Madre Terra e dalla natura che è intorno a noi ma anche dal nostro sé più profondo: spesso i nostri pensieri vanno in una direzione e il nostro cuore desidera andare altrove.Da alcuni decennidiffonde adgli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi con appuntamentirivolti a persone di ogni età. “Possiamol’armonia perduta attraverso un percorso di conoscenza di noi stessi - spiegano gli organizzatori – e la meditazione ci conduce con dolcezza in uno stato interiore dove si dissolve ogni resistenza, ogni tensione, ogni conflittualità. Sperimentiamo il silenzio della mente, lanel cuore e l’ascolto del nostro sé, diventando persone più serene e soddisfatte”.

