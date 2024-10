Biccy.it - Rebecca e Vybes sono la prima coppia di Amici? Lei insiste per farlo dichiarare

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il bigliettino cheadha scritto aFerreri (e che ha letto in puntata lo scorso sabato: “Qualche volta ho provato a dirti qualche parola in più ma non riesco proprio e lo faccio solo con le persone che sotto sotto un po’ mi interessano“), sarebbe dovuto restare anonimo, ma l’nza di lei alla fine ha avuto la meglio. Il primo indiziato secondoFerreri è stato subitoche lo ha affrontato in sala relax: “lo hai scritto tu? Lo hai scritto tu? Te lo farò tirare fuori questo sìstato io“. Il cantante, visibilmente imbarazzato, ha però negato. Non potete assolutamente perdervi la puntata del daytime di domani, 9 ottobre, alle 16.10 su Canale 5! #24 pic.twitter.