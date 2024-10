Qui ROSSONERI. Moncada a Milanello nel mezzo della crisi. Messaggio al gruppo in sostegno a Fonseca (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la tempesta, la ricerca della quiete. I ROSSONERI si sono ritrovati ieri a Milanello dopo il ko di Firenze: assenti i nazionali Fofana, Theo Hernandez, Maignan, Musah, Pulisic, Jovic, Pavlovic, Gabbia, Chukwueze, Reijnders, Leao e Morata (oltre a Cuenca, Bartesaghi, Torriani, Zeroli, Camarda e Liberali). Presenti, invece, Tomori e Abraham, protagonisti del noto “scippo“ del rigore a Pulisic, dopo quello di Theo Hernandez. Nessun chiarimento necessario, però, filtra dal club: il “caso“ è stato già chiuso al Franchi, con Fonseca che ha responsabilizzato i giocatori in spogliatoio e poi detto anche pubblicamente che episodi simili "non devono più succedere". Il portoghese ha (ri)incassato la fiducia della società ed è chiamato a (ri)imporre la sua autorità, dopo aver vissuto altre situazioni atipiche, vedasi per esempio il cooling break all’Olimpico. Sport.quotidiano.net - Qui ROSSONERI. Moncada a Milanello nel mezzo della crisi. Messaggio al gruppo in sostegno a Fonseca Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la tempesta, la ricercaquiete. Isi sono ritrovati ieri adopo il ko di Firenze: assenti i nazionali Fofana, Theo Hernandez, Maignan, Musah, Pulisic, Jovic, Pavlovic, Gabbia, Chukwueze, Reijnders, Leao e Morata (oltre a Cuenca, Bartesaghi, Torriani, Zeroli, Camarda e Liberali). Presenti, invece, Tomori e Abraham, protagonisti del noto “scippo“ del rigore a Pulisic, dopo quello di Theo Hernandez. Nessun chiarimento necessario, però, filtra dal club: il “caso“ è stato già chiuso al Franchi, conche ha responsabilizzato i giocatori in spogliatoio e poi detto anche pubblicamente che episodi simili "non devono più succedere". Il portoghese ha (ri)incassato la fiduciasocietà ed è chiamato a (ri)imporre la sua autorità, dopo aver vissuto altre situazioni atipiche, vedasi per esempio il cooling break all’Olimpico.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un diga per Fonseca: Frendrup nel mirino del Milan, i dettagli - L’infortunio di Bennacer crea problemi a centrocampo e sul suo ritorno ci sono dubbi: il danese sotto osservazione. In lista anche due vecchi pallini: Cardoso e Chukwuemeka ... (gazzetta.it)

Calendario Milan: i prossimi due big match da non sbagliare - La sosta in merito agli impegni con le nazionali, per il Milan arriva forse nel momento peggiore. Dopo la doppia sconfitta in una settimana contro Bayer Leverkusen e Fiorentina, i rossoneri ... (msn.com)

Gazzetta: Zlatan a Milanello! Fondamentali i prossimi giorni per ricostruire un anima rossonera - Lo svedese ha messo i puntini sulle “i” rispetto alle passate polemiche televisive e questa volta vuole definire il suo ruolo all’interno del Milan La presenza di Zlatan Ibrahimovic a bordo campo non ... (notiziemilan.it)