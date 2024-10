Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, V edizione del concorso per le scuole: domande entro il 16 novembre (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore in collaborazione con l'Associazione Battiti di pesca lancia la quinta edizione del concorso Nazionale Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore rivolto agli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie di tutta Italia. L'articolo Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, V edizione del concorso per le scuole: domande entro il 16 novembre . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Fondazionein collaborazione con l'Associazione Battiti di pesca lancia la quintadelNazionalerivolto agli studenti dellePrimarie e Secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie di tutta Italia. L'articolo, Vdelper leil 16

‚ÄúPremio Angelo Vassallo sindaco pescatore‚ÄĚ : al via la quinta edizione del concorso per le scuole italiane - La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore, in collaborazione con l'Associazione Battiti di pesca, ha lanciato la quinta edizione del Concorso Nazionale "Premio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore", dedicato alle scuole primarie e secondarie di tutta Italia. Il concorso mira a sensibilizzare... (Salernotoday.it)

Fondazione Vassallo : ‚ÄúAl via la V edizione del Concorso Nazionale ‚ÄúPremio Angelo Vassallo Sindaco Pescatore‚ÄĚ - Nella sezione artistica sar√† possibile partecipare con disegni, pitture, fumetti, sculture e altre creazioni realizzate con tecniche libere. Nella sezione letteraria gli studenti potranno concorrere con racconti, articoli giornalistici, favole, fiabe, saggi brevi, diari o componimenti poetici tutti rigorosamente entro il limite di 7000 battute o 28 versi per le poesie. (Puntomagazine.it)

Fondazione Vassallo : ‚ÄúLa Grande Onda in ricordo di Angelo Vassallo sar√† ricostruita a Mattinata con il supporto del Comune e Avviso Pubblico‚ÄĚ - L‚Äôiniziativa vedr√† il coinvolgimento degli studenti dell‚ÄôIstituto Comprensivo di Mattinata, delle associazioni locali, del presidio di Libera di Mattinata e del coordinamento regionale di Avviso Pubblico. √ą evidente che il desiderio di commemorare Angelo e di difendere l‚Äôambiente √® vivo e forte in tutto il Paese‚ÄĚ. (Puntomagazine.it)