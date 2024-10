"Potenziale distruttivo ma...": uragano Milton, cosa sa il meteorologo (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'uragano Milton sta attraversando la Florida: indebolito ma ancora molto pericoloso, sta lasciando più di 2,5 milioni di case senza elettricità e provocando inondazioni, due settimane dopo il devastante passaggio dell'uragano Helene. Milton ha toccato terra sulla costa occidentale della Florida "vicino a Siesta Key nella contea di Sarasota", ha reso noto l'Hurricane Center degli Stati Uniti. In serata sono stati registrati venti fino a 165 km/h e l'uragano, declassato a fine giornata alla categoria 3 (su 5), ha visto la sua forza ulteriormente diminuita fino a categoria 1. Quali sono le previsioni degli esperti? Che cosa potrebbe accadere? "L'uragano Milton ha un Potenziale distruttivo elevatissimo, ma non è il più forte degli ultimi 20 anni", ha detto il meteorologo Guido Guidi in un'intervista a Il Messaggero. Iltempo.it - "Potenziale distruttivo ma...": uragano Milton, cosa sa il meteorologo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L'sta attraversando la Florida: indebolito ma ancora molto pericoloso, sta lasciando più di 2,5 milioni di case senza elettricità e provocando inondazioni, due settimane dopo il devastante passaggio dell'Helene.ha toccato terra sulla costa occidentale della Florida "vicino a Siesta Key nella contea di Sarasota", ha reso noto l'Hurricane Center degli Stati Uniti. In serata sono stati registrati venti fino a 165 km/h e l', declassato a fine giornata alla categoria 3 (su 5), ha visto la sua forza ulteriormente diminuita fino a categoria 1. Quali sono le previsioni degli esperti? Chepotrebbe accadere? "L'ha unelevatissimo, ma non è il più forte degli ultimi 20 anni", ha detto ilGuido Guidi in un'intervista a Il Messaggero.

