Pnrr, truffa da oltre 700mila euro: arrestato un imprenditore (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un imprenditore 45enne di origini torinesi, operante nel settore della compravendita e noleggio di auto di grossa cilindrata, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Brescia con le accuse di truffa aggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche, riciclaggio, indebita percezione del Reddito di Cittadinanza, oltre a reati contro il patrimonio, tributari e fallimentari. I pm di Brescia hanno scoperto una truffa da oltre 700mila nell'ambito dei fondi Pnrr ai quali l'imprenditore aveva indebitamente avuto accesso. Secondo quando ricostruito dagli inquirenti, avvalendosi di una serie di prestanome, l'uomo era riuscito ad accedere ai fondi del Pnrr presentando bilanci gonfiati, business plan destinati falsi e una serie di credenziali contraffatte. L’uomo avrebbe percepito anche per mesi il reddito di cittadinanza senza averne diritto. Tg24.sky.it - Pnrr, truffa da oltre 700mila euro: arrestato un imprenditore Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un45enne di origini torinesi, operante nel settore della compravendita e noleggio di auto di grossa cilindrata, è statodalla Guardia di Finanza di Brescia con le accuse diaggravata ai danni dello Stato, malversazione di erogazioni pubbliche, riciclaggio, indebita percezione del Reddito di Cittadinanza,a reati contro il patrimonio, tributari e fallimentari. I pm di Brescia hanno scoperto unadanell'ambito dei fondiai quali l'aveva indebitamente avuto accesso. Secondo quando ricostruito dagli inquirenti, avvalendosi di una serie di prestanome, l'uomo era riuscito ad accedere ai fondi delpresentando bilanci gonfiati, business plan destinati falsi e una serie di credenziali contraffatte. L’uomo avrebbe percepito anche per mesi il reddito di cittadinanza senza averne diritto.

