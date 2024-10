Lapresse.it - Piacenza, investita da bus fuori da scuola: muore 14enne

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Questo pomeriggio, a, una ragazza di 14 anni ha perso la vita,da un bus in manovra. L’incidente sarebbe avvenuto nel parcheggio del campus Raineri Marcora, in strada Agazzana. Secondo quanto ricostruito finora, la giovane frequentava il primo anno dell’istituto alberghiero e, secondo le prime ricostruzioni, al termine delle lezioni sarebbe uscita con alcuni compagni sul piazzale davanti alla, prima di esseredal mezzo. I rilievi sono ancora in corso e sul luogo dell’incidente, di cui si sta ricostruendo l’esatta dinamica, è intervenuta la Polizia locale di, il personale sanitario del 118 e l’elisoccorso per soccorrere la. Secondo le prime ipotesi, la ragazza potrebbe essere scivolata sotto la parte posteriore del mezzo, rimanendo schiacciata dalle ruote.