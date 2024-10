"Pestaggio brutale, puzzo di pisc*** ovunque": il Brasiliano massacrato in carcere a Dubai (Di giovedì 10 ottobre 2024) Massimiliano Minocci, detto "Il Brasiliano" è tonato a intrattenere i radioascoltatori de La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. E, per l'occasione, ha raccontato al popolo di Radio 24 la sua ultima disavventura con la giustizia. Questa volta, però, il Brasiliano se l'è dovuta vedere con le forze dell'ordine degli Emirati Arabi. "Ero a Dubai per fare delle sponsorizzazioni per dei ragazzi che lavorano con il trading online, ero lì da circa un giorno e mezzo e ho dovuto affittare una Lamborghini per fare un po' di scena", ha esordito così. "I semafori di Dubai durano 5 minuti di orologio contati, durano un'eternità e a un certo punto mi sono stufato e sono dovuto passare con il rosso - ha proseguito -. Liberoquotidiano.it - "Pestaggio brutale, puzzo di pisc*** ovunque": il Brasiliano massacrato in carcere a Dubai Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Massimiliano Minocci, detto "Il" è tonato a intrattenere i radioascoltatori de La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. E, per l'occasione, ha raccontato al popolo di Radio 24 la sua ultima disavventura con la giustizia. Questa volta, però, ilse l'è dovuta vedere con le forze dell'ordine degli Emirati Arabi. "Ero aper fare delle sponsorizzazioni per dei ragazzi che lavorano con il trading online, ero lì da circa un giorno e mezzo e ho dovuto affittare una Lamborghini per fare un po' di scena", ha esordito così. "I semafori didurano 5 minuti di orologio contati, durano un'eternità e a un certo punto mi sono stufato e sono dovuto passare con il rosso - ha proseguito -.

