Persona travolta e uccisa da un treno: circolazione bloccata tra Napoli e Cancello (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una nuova tragedia ferroviaria si è verificata in Italia. Stavolta nel Napoletano. Una Persona, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stata investita e uccisa da un treno ad un passaggio a livello di Acerra, in provincia di Napoli. L’incidente è avvenuto la mattina di giovedì 10 ottobre poco dopo le 8, sulla linea Roma-Napoli via Cassino. Non risulta coinvolta la linea dell’Alta velocità. Attualmente la circolazione dei treni è sospesa tra le stazioni di Cancello e di Napoli.Leggi anche: Auto travolta da un treno: salvi i passeggeri, muore il cane Chi era la vittima Secondo quanto emerso finora, la vittima potrebbe essere un ragazzo di 14 anni. Ma non ci sono conferme al riguardo. Si ipotizza anche che il suo possa essere stato un gesto volontario. Thesocialpost.it - Persona travolta e uccisa da un treno: circolazione bloccata tra Napoli e Cancello Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una nuova tragedia ferroviaria si è verificata in Italia. Stavolta nel Napoletano. Una, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stata investita eda unad un passaggio a livello di Acerra, in provincia di. L’incidente è avvenuto la mattina di giovedì 10 ottobre poco dopo le 8, sulla linea Roma-via Cassino. Non risulta coinvolta la linea dell’Alta velocità. Attualmente ladei treni è sospesa tra le stazioni die di.Leggi anche: Autoda un: salvi i passeggeri, muore il cane Chi era la vittima Secondo quanto emerso finora, la vittima potrebbe essere un ragazzo di 14 anni. Ma non ci sono conferme al riguardo. Si ipotizza anche che il suo possa essere stato un gesto volontario.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - persona travolta e uccisa da un treno : circolazione sospesa - Sono corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti. A quanto si apprende, la vittima è un cittadino straniero. L’uomo stava attraversando i binari alla stazione di Acerra e potrebbe non essersi reso conto dell’arrivo del treno. I treni, spiega Rfi, subiranno rallentamenti, limitazioni e cancellazioni. (Lapresse.it)

Una persona travolta e uccisa da un treno nel Napoletano - L’incidente stamane, poco dopo le 8, sulla linea Roma-Napoli via Cassino, che non coinvolge l’Alta velocità. Tempo di lettura: < 1 minutoUna persona, di cui al momento non si conoscono le generalità, è stata investita e uccisa da un treno ad un passaggio a livello di Acerra, in provincia di Napoli. (Anteprima24.it)

Una panchina rossa per Manuela Petrangeli - uccisa dall’ex a colpi di fucile : “Una persona altruista” - Una panchina rossa per ricordare il femminicidio di Manuela Petrangeli, la fisioterapista uccisa a luglio a Roma. In tanti hanno voluto ricordarla. Tra i presenti le colleghe, le amiche e la madre della donna.Continua a leggere . (Fanpage.it)