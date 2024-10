Bellezze.tv - Per noi Millie Moi è la più sexy di Temptation Island

Leggi tutta la notizia su Bellezze.tv

(Di giovedì 10 ottobre 2024) C’è ancora qualcuno che segue il nostro blog e non sa cosa sia? Vabbè dai ve lo diciamo noi.è un reality show che mette alla prova le relazioni di coppia attraverso tentazioni e sfide. Le coppie, separate in due villaggi, affronteranno le provocazioni di affascinanti tentatori e tentatrici, in un contesto che spesso mette a nudo fragilità e sentimenti nascosti. Condotto da Filippo Bisciglia, il programma si conferma un appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire cosa accade quando l’amore viene messo alla prova. Nel 2024 ci sono state due edizioni, quella in onda ora sicuramente è meno interessante della precende ma come in ogni reality anche in questa edizione abbiamo eletto la nostra preferita e a sopresa non è una tentatrice ma èMoi, una delle concorrenti.