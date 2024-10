Nuovi ulivi piantati e adottati contro la xylella: volontari pronti per la raccolta 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) SERRANO (CARPIGNANO SALENTINO) - Nella mattinata di domani, venerdì 11 ottobre, i volontari dell'associazione Olivami daranno il via alla terza edizione di "Raccoglimi", la raccolta delle olive aperta a chi ha adottato nuove piante di olivo, ai contadini che le hanno piantate ed a quanti amano la Lecceprima.it - Nuovi ulivi piantati e adottati contro la xylella: volontari pronti per la raccolta 2024 Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) SERRANO (CARPIGNANO SALENTINO) - Nella mattinata di domani, venerdì 11 ottobre, idell'associazione Olivami daranno il via alla terza edizione di "Raccoglimi", ladelle olive aperta a chi ha adottato nuove piante di olivo, ai contadini che le hanno piantate ed a quanti amano la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Novara - nuovi giorni e orari per la raccolta della carta in centro - Nuove modalità per la raccolta della carta e del cartone nel centro di Novara. A partire da martedì 1° ottobre, comunicano da Assa, il servizio di raccolta degli imballaggi in carta e cartoni per gli esercizi commerciali del centro sarà infatti effettuato nei giorni di martedì e venerdì... (Novaratoday.it)

A Serravalle arrivano i nuovi contenitori per la raccolta differenziata - Nel piccolo borgo montano di Serravalle, nel Parco Nazionale delle foreste Casentinesi, arrivano i nuovi cassonetti per la raccolta differenziata. A inaugurare l'area è stato il sindaco Filippo Vagnoli, insieme all’assessore Daniele Bronchi e dal consigliere Simone Cordovani con delega... (Arezzonotizie.it)

A Serravalle arrivano i nuovi contenitori per la raccolta differenziata - Arezzo, 24 settembre 2024 – Nel piccolo borgo montano di Serravalle, nel Parco Nazionale delle foreste Casentinesi, arrivano i nuovi cassonetti per la raccolta differenziata salutati dal Sindaco Filippo Vagnoli, dall’Assessore competente Daniele Bronchi e dal consigliere di Maggioranza Simone Cordovani con delega all’ambiente. (Lanazione.it)