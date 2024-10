Nuoto di Fondo, parte la stagione di Coppa del Mondo: l’Italia a Setubal (Di giovedì 10 ottobre 2024) parte la nuova stagione di Nuoto di Fondo e anche il nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028. l’Italia partecipa alla competizione di Coppa del Mondo con tanti giovani e veterani. La gara è in programma a Setubal, il 12 ottobre alle 16. Nelle acque portoghesi gareggeranno tanti Azzurri nella distanza olimpica di 10 km. I convocati azzurri e lo staff – Fonte federNuoto.it Giulia Berton (Marina Militare), Silvia Ciccarella (Carabinieri), Andrea Filadelli (Marina Militare / Superba Nuoto), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi), Ivan Giovannoni (Esercito / Aurelia Nuoto), Marcello Guidi (Fiamme Oro / RN Cagliari), Veronica Santoni (CC Aniene), Mario Sanzullo (Fiamme Oro / CC Napoli), Pasquale Sanzullo (Carabinieri / CC Aniene), Elena Tortora (CC Aniene) e Dario Verani (Esercito). Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)la nuovadidie anche il nuovo quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028.cipa alla competizione didelcon tanti giovani e veterani. La gara è in programma a, il 12 ottobre alle 16. Nelle acque portoghesi gareggeranno tanti Azzurri nella distanza olimpica di 10 km. I convocati azzurri e lo staff – Fonte feder.it Giulia Berton (Marina Militare), Silvia Ciccarella (Carabinieri), Andrea Filadelli (Marina Militare / Superba), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi), Ivan Giovannoni (Esercito / Aurelia), Marcello Guidi (Fiamme Oro / RN Cagliari), Veronica Santoni (CC Aniene), Mario Sanzullo (Fiamme Oro / CC Napoli), Pasquale Sanzullo (Carabinieri / CC Aniene), Elena Tortora (CC Aniene) e Dario Verani (Esercito).

Nuoto - Cdm fondo Setubal 2024 : undici gli Azzurri al via - Saranno, infatti, undici gli Azzurri in gara: Giulia Berton (Marina Militare), Silvia Ciccarella (Carabinieri), Andrea Filadelli (Marina Militare / Superba Nuoto), Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro / Nuotatori Pistoiesi), Ivan Giovannoni (Esercito / Aurelia Nuoto), Marcello Guidi (Fiamme Oro / RN Cagliari), Veronica Santoni (CC Aniene), Mario Sanzullo (Fiamme Oro / CC Napoli), Pasquale Sanzullo ... (Sportface.it)

Nuoto di fondo - l’Italia cerca gli eredi di Paltrinieri e Acerenza. Ma bisognerà attendere… - 5 mixed 14-16 anni sul gradino più basso del podio. Davide Grossi è lombardo, tesserato per GAM Team Brescia ed è allenato da due big del passato come Tanya Vannini e Giorgio Lamberti. I due atleti azzurri sembrano intenzionati a proseguire nella loro attività e anche per Paltrinieri, come è accaduto per Acerenza, si potrebbe profilare una marcia di avvicinamento tutta m irata sul nuoto di ... (Oasport.it)

Nuoto di fondo - Rachele Bruni (ri)vince il Miglio Marino di Sturla - E per lei si tratta di un bis, visto che già lo scorso anno si dimostrò la prima a tagliare il traguardo della medesima manifestazione di nuoto che si svolge annualmente in Liguria e che richiama centinaia di concorrenti. E chissà che un domani non possa proseguire a pieno titolo e a tempo pieno su questa strada. (Sport.quotidiano.net)