Lanazione.it - Nozze in chiesa? Ecco le proprietà. C’è il “vademecum“ della Diocesi

(Di giovedì 10 ottobre 2024) In un periodo in cui i matrimoni insono sempre meno, l’ufficio per la pastorale per la famigliadi Foligno pubblica unper "indicazioni essenziali e necessarie per celebrare al meglio il sacramento del matrimonio in". I referenti dell’ufficio diocesano specificano che "il ristorante, il fotografo, gli addobbi e chissà che altro, sono solo il contorno del piatto principale che è il sacramento che andiamo a celebrare, a cui va data l’attenzione che merita". Il ’pieghevole’ diffuso on line è scritto in gergo semplice, diretto e a tratti ironico. Lo si capisce dall’individuazione del target: "Siete una coppia che è stata invitata alla festa didi amici e dopo la celebrazione ha iniziato a pensare ‘quasi quasi’, o parlando con i vostri genitori vi hanno chiesto ‘perché non vi sposate in?’".