Nina Rima: “Sono stata violentata quando avevo 15 anni, al mio stupratore auguro una figlia femmina” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dall'adolescenza difficile all'incidente che le causò l'amputazione della gamba, Nina Rima non ha avuto una vita rose e fiori. Con la pubblicazione del suo libro, ha scelto di raccontare una delle sue esperienze più traumatiche: "Mi stuprò in cinque minuti, poi mi disse: 'Se sapevo che eri così mi risparmiavo la fatica'". Fanpage.it - Nina Rima: “Sono stata violentata quando avevo 15 anni, al mio stupratore auguro una figlia femmina” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dall'adolescenza difficile all'incidente che le causò l'amputazione della gamba,non ha avuto una vita rose e fiori. Con la pubblicazione del suo libro, ha scelto di raccontare una delle sue esperienze più traumatiche: "Mi stuprò in cinque minuti, poi mi disse: 'Se sapevo che eri così mi risparmiavo la fatica'".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nina Rima : «Mi ha violentata in cinque minuti. Ci ho messo anni a smettere di sentirmi in colpa» - La modella e influencer esce con il suo primo libro, in cui racconta tutti i segreti della sua adolescenza. Inclusa la notte con un uomo «schifoso» che l'ha tenuta ferma mani e piedi. (Vanityfair.it)

Spedali Brescia - la manina politica che da cinque anni blocca la nomina del primario - Ma l’approccio di questo governo resta lo stesso di tutti quelli che l’hanno preceduto. Proprio lui, a metà settembre, avrebbe preso in mano la pratica che per anni è stata affossata o dal Civile o da qualche manina della Regione. Tuttavia, nonostante le qualifiche – il suo curriculum è ricco – ancora non ha ricevuto un’investitura e uno stipendio adeguati alla posizione: il concorso, che avrebbe ... (Lettera43.it)

Spedali Brescia - la manina politica che da cinque anni blocca la nomina del primario - Al popolo interessa farsi curare da uno bravo. I turni sono disumani. Il palazzo della Regione Lombardia (Getty). Ma l’approccio di questo governo resta lo stesso di tutti quelli che l’hanno preceduto. Da Giorgia Meloni a Elly Schlein, la classe politica italiana, di destra e di sinistra, sa che per tanti, tantissimi elettori, i temi legati alla sanità sono i più sensibili. (Lettera43.it)