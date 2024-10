Netanyahu fuori controllo: L’esercito israeliano colpisce le basi Unifil italiane in Libano (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da un lato, le bombe di Netanyahu che piovono sul Libano e l’attacco portato avanti dalL’esercito dello Stato ebraico al contingente ONU dell’Unifil; dall’altro, arriva il via libera di Tel Aviv a una rappresaglia contro l’Iran, a poche ore da un terremoto “anomalo” registrato dai sismografi dell’area e che lascia ipotizzare un test nucleare da parte di Teheran. Sono ore di apprensione per il mondo intero, che trattiene il fiato di fronte alle crescenti tensioni in tutto il Medio Oriente. Netanyahu è fuori controllo, pioggia di bombe sul Libano e attacco alla missione Unifil Sembra proprio che Benjamin Netanyahu e le truppe delL’esercito israeliano (IDF) non vogliano sentire ragioni né conoscano limiti, al punto da aver lanciato un attacco contro tre postazioni dell’Unifil, ossia la forza di interposizione dell’ONU incaricata di scongiurare conflitti tra Israele e Libano. Lanotiziagiornale.it - Netanyahu fuori controllo: L’esercito israeliano colpisce le basi Unifil italiane in Libano Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da un lato, le bombe diche piovono sule l’attacco portato avanti daldello Stato ebraico al contingente ONU dell’; dall’altro, arriva il via libera di Tel Aviv a una rappresaglia contro l’Iran, a poche ore da un terremoto “anomalo” registrato dai sismografi dell’area e che lascia ipotizzare un test nucleare da parte di Teheran. Sono ore di apprensione per il mondo intero, che trattiene il fiato di fronte alle crescenti tensioni in tutto il Medio Oriente., pioggia di bombe sule attacco alla missioneSembra proprio che Benjamine le truppe del(IDF) non vogliano sentire ragioni né conoscano limiti, al punto da aver lanciato un attacco contro tre postazioni dell’, ossia la forza di interposizione dell’ONU incaricata di scongiurare conflitti tra Israele e

