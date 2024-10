Nella Giornata Nazionale del Camminare c’è “Trekking in Baronia” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti– Per chi è appassionato di Trekking ed ama esplorare luoghi ricchi di storia e natura anche quest’anno si ripete l’evento “Trekking in Baronia”, in programma domenica 13 ottobre 2024 ed abbinato alla Giornata Nazionale del Camminare. Una Giornata dedicata al cammino che ci porterà a scoprire le meraviglie della Baronia, un territorio affascinante e poco conosciuto dell’Irpinia, ricco di panorami mozzafiato e antichi borghi da esplorare e come per le passate edizioni ci si aspetta un’ampia e gioiosa partecipazione con persone provenienti anche da fuori provincia. L’appuntamento è fissato alle ore 8:30/9:00 in Piazza M. Addesa a Vallesaccarda, dove si terrà la registrazione dei partecipanti. Anteprima24.it - Nella Giornata Nazionale del Camminare c’è “Trekking in Baronia” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti– Per chi è appassionato died ama esplorare luoghi ricchi di storia e natura anche quest’anno si ripete l’evento “in”, in programma domenica 13 ottobre 2024 ed abbinato alladel. Unadedicata al cammino che ci porterà a scoprire le meraviglie della, un territorio affascinante e poco conosciuto dell’Irpinia, ricco di panorami mozzafiato e antichi borghi da esplorare e come per le passate edizioni ci si aspetta un’ampia e gioiosa partecipazione con persone provenienti anche da fuori provincia. L’appuntamento è fissato alle ore 8:30/9:00 in Piazza M. Addesa a Vallesaccarda, dove si terrà la registrazione dei partecipanti.

