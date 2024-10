Montesarchio, mensa scolastica: il servizio partirà il 21 ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amministrazione comunale informa che nella giornata di oggi si è provveduto ad affidare il servizio della mensa scolastica. Nel merito l’assessore all’Istruzione, Marcella Sorrentino precisa: “Il servizio partirà Lunedì 21 ottobre, e nelle prossime ore saranno fornite alle famiglie che fruiranno della mensa tutte le informazioni necessarie per prenotazione pasti e pagamenti. A tal proposito, nei prossimi giorni provvederemo con delibera di giunta a determinare l’importo del ticket in relazione alle fasce di reddito familiare, per garantire a parità di costi con l’anno precedente anche cibo biologico, grazie al finanziamento ottenuto dal Comune nell’ambito di un bando nazionale”. L'articolo Montesarchio, mensa scolastica: il servizio partirà il 21 ottobre proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Montesarchio, mensa scolastica: il servizio partirà il 21 ottobre Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’amministrazione comunale informa che nella giornata di oggi si è provveduto ad affidare ildella. Nel merito l’assessore all’Istruzione, Marcella Sorrentino precisa: “IlLunedì 21, e nelle prossime ore saranno fornite alle famiglie che fruiranno dellatutte le informazioni necessarie per prenotazione pasti e pagamenti. A tal proposito, nei prossimi giorni provvederemo con delibera di giunta a determinare l’importo del ticket in relazione alle fasce di reddito familiare, per garantire a parità di costi con l’anno precedente anche cibo biologico, grazie al finanziamento ottenuto dal Comune nell’ambito di un bando nazionale”. L'articolo: ilil 21proviene da Anteprima24.it.

