Ilfattoquotidiano.it - Milano, l’accensione dei riscaldamenti scalda il sindaco Sala: “Se aspetti non va bene, se lo fai il giorno canonico neanche…”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il via libera aldeia partire dal 15 ottobre ha scatenato qualche polemica a, con ilBeppefinito nel mirino dell’Anaci e di alcuni membri dell’opposizione. “Senon va, se lo fai alnon va. In ogni caso questa è una indicazione e non è un obbligo, se qualcuno non vuole accenderli non li accende”, ha replicato il. La decisione suldei termosifoni “sarà autonoma”, ha affermato ile ha proseguito “se l’amministratore di condominio è convinto che non vadano accesi, convince i suoi condomini e non li accende. Che facciano quello che ritengano. Noi abbiamo preso una decisione che riteniamo giusta in funzione di quello che è il momento”.