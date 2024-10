Metodo Montessori, ecco cosa accade a Venezia: “Docenti come guida e accompagnamento, intervengono solo quando è necessario. Gli alunni riconoscono i propri errori in autonomia, senza bisogno del rimprovero” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Attraversare l'acqua per arrivare a scuola, immersi nella bellezza di Venezia, è già di per sé un'esperienza stimolante. Ma per gli studenti di un istituto comprensivo di Venezia, la magia continua anche all'interno delle aule, grazie all'applicazione del Metodo Montessori. L'articolo Metodo Montessori, ecco cosa accade a Venezia: “Docenti come guida e accompagnamento, intervengono solo quando è necessario. Gli alunni riconoscono i propri errori in autonomia, senza bisogno del rimprovero” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Attraversare l'acqua per arrivare a scuola, immersi nella bellezza di, è già di per sé un'esperienza stimolante. Ma per gli studenti di un istituto comprensivo di, la magia continua anche all'interno delle aule, grazie all'applicazione del. L'articolo: “. Gliindel” .

