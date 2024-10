Meteo, allerta arancione per vento forte (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Protezione Civile ha diramato un'allerta Meteo di colore arancione per forti raffiche di vento, previste per il pomeriggio di giovedì, 10 ottobre. È di colore gialla per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori, per temporali e per vento. Sono previsti venti sud-occidentali di Parmatoday.it - Meteo, allerta arancione per vento forte Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Protezione Civile ha diramato un'di coloreper forti raffiche di, previste per il pomeriggio di giovedì, 10 ottobre. È di colore gialla per piene dei fiumi, per frane e piene dei corsi minori, per temporali e per. Sono previsti venti sud-occidentali di

