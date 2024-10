L’uragano Milton scoperchia lo stadio dei Tampa Bay Rays, era campo base per 10mila soccorritori (Di giovedì 10 ottobre 2024) Miami, 10 ottobre 2024 – E' una delle immagini simbolo della forza distruttiva di Milton. L’uragano che questa notte si è abbattuto sulla Florida ha strappato la copertura del Tropicana Field, lo stadio dei Tampa Bay Rays, squadra di baseball che fa base a St. Petersburg, Contea di Pinellas, nell’ovest della Florida, e che milita nel campionato di baseball più importante al mondo. La struttura era stata allestita solo qualche giorno fa come campo base per ospitare i membri della Guardia nazionale mobilitati per l’emergenza tornado, nonché una squadra di elettricisti, radunati per lo stesso motivo. Si parla di 10mila persone. I video girati all’inizio di questa settimana mostravano una distesa di brandine verdi posizionate a poca distanza l’una dall’altra. Stanotte L’uragano Milton ha toccato terra, e la baia di Tampa, dove è situata la città di St. Quotidiano.net - L’uragano Milton scoperchia lo stadio dei Tampa Bay Rays, era campo base per 10mila soccorritori Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Miami, 10 ottobre 2024 – E' una delle immagini simbolo della forza distruttiva diche questa notte si è abbattuto sulla Florida ha strappato la copertura del Tropicana Field, lodeiBay, squadra diball che faa St. Petersburg, Contea di Pinellas, nell’ovest della Florida, e che milita nel campionato diball più importante al mondo. La struttura era stata allestita solo qualche giorno fa comeper ospitare i membri della Guardia nazionale mobilitati per l’emergenza tornado, nonché una squadra di elettricisti, radunati per lo stesso motivo. Si parla dipersone. I video girati all’inizio di questa settimana mostravano una distesa di brandine verdi posizionate a poca distanza l’una dall’altra. Stanotteha toccato terra, e la baia di, dove è situata la città di St.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

FOTO : L’uragano Milton devasta l’ex sede del Thunderdome WWE - L’uragano Milton, che si sta muovendo attraverso il Golfo del Messico verso la Florida, è stato etichettato come una tempesta altamente pericolosa che potrebbe colpire una vasta area urbana. Il Tropicana Field, che presenta un tetto fisso, era stato designato come area di raccolta per i soccorritori nella regione. (Zonawrestling.net)

L’uragano Milton si abbatte sulla Florida - il video della furia della tempesta : alberi abbattuti e tetti divelti - Secondo le autorità locali ci sono “diverse vittime”. Tra i video anche il momento in cui i venti oltre i 160 chilometri orari hanno danneggiato il tetto dello stadio dei Tampa Bay Rays. . Le immagini mostrano la furia dell’uragano Milton, che si è abbattuto sulla Florida nella serata di ieri. eo X L'articolo. (Ilfattoquotidiano.it)

L’uragano Milton si abbatte sulla Florida : tornado multipli - case distrutte e vittime. La diretta - L’uragano Milton si abbatte sulla Florida: la diretta in tempo reale Soprannominata “la tempesta del secolo”, l’uragano Milton ha toccato terra vicino Siesta Key, sulla costa occidentale della Florida, con venti fino a 205 chilometri all’ora. Secondo le stime Milton, che sta attraversando la Florida, tornerà in mare a metà giornata (la serata italiana). (Tpi.it)