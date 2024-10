LIVE Italia-Belgio 2-2, Nations League calcio in DIRETTA: esordio per Pisilli! (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Ultimi assalti del Belgio. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Fuori Frattesi e dentro Bellanova nell’Italia. 86? Dentro Ngonge e Fofana, fuori Doku e Openda nel Belgio. 84? Pronti altri cambi per il Belgio. 82? Ancora pericoloso Lukebakio. 80? Fuori Retegui e Tonali, dentro Raspadori e Pisilli nell’Italia. 78? Frattesi recupera il pallone su Doku. 76? Arriva un esordio per l’Italia. 74? Lukebakio dalla distanza manda alto. 72? Openda sfiora il gol del vantaggio con una deviazione volante. 70? Dentro Udogie e Fagioli al posto di Ricci e Dimarco nell’Italia. 68? Fuori Mangala, De Ketelaere e Theate, dentro Vranckx, Castagne e Lukebakio nel Belgio. 66? Anche l’Italia prepara cambi. 64? Pronti tre cambi per il Belgio. 62? Italia in grave difficoltà . 60? Gol di Trossard, distrazione difensiva degli azzurri, Italia-Belgio 2-2. Oasport.it - LIVE Italia-Belgio 2-2, Nations League calcio in DIRETTA: esordio per Pisilli! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA92? Ultimi assalti del. 90? Ci saranno sei minuti di recupero. 88? Fuori Frattesi e dentro Bellanova nell’. 86? Dentro Ngonge e Fofana, fuori Doku e Openda nel. 84? Pronti altri cambi per il. 82? Ancora pericoloso Lukebakio. 80? Fuori Retegui e Tonali, dentro Raspadori enell’. 78? Frattesi recupera il pallone su Doku. 76? Arriva unper l’. 74? Lukebakio dalla distanza manda alto. 72? Openda sfiora il gol del vantaggio con una deviazione volante. 70? Dentro Udogie e Fagioli al posto di Ricci e Dimarco nell’. 68? Fuori Mangala, De Ketelaere e Theate, dentro Vranckx, Castagne e Lukebakio nel. 66? Anche l’prepara cambi. 64? Pronti tre cambi per il. 62?in grave difficoltà . 60? Gol di Trossard, distrazione difensiva degli azzurri,2-2.

