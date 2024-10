L’ira dell’Italia dopo l’attacco di Israele alle basi Onu Meloni e Crosetto | Inaccettabile Presto un vertice Ue sul futuro della missione in Libano

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 10 ottobre 2024) «Intollerabile». È senz’appello il giudizio del governo italiano sulcondotto stamattina dall’esercito israeliano contro il quartier generale di Naqoura dell’Unifil, le forze di interposizione Onu in, e su altre duesulla linea di confine con. Nel, secondo quanto ha dichiarato il portavoceOnu Andrea Tenenti, sarebbero rimasti feriti due caschi blu, «che un carro armato ha sparato verso una torre di osservazione». Nelle dueUnifil su cui è stata aperto il fuoco, 1-31 e 1-32A, sono di stanza anche soldati italiani. Nessuno di loro sarebbero rimasto ferito, ma quanto accaduto assomiglia proprio al tipo di incidente che il governo di Roma temeva e aveva cercato in tutti i modi di scongiurare, con ripetute pressioni preventive su. Non è bastato, evidentemente.