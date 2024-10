Lapresse.it - Libano, Crosetto: “Attacco a quartier generale Unifil inaccettabile”

(Di giovedì 10 ottobre 2024) “In merito agli incidenti presso le basi1-31 e 1-32A, nessun militare italiano è stato coinvolto. Ieri, in serata, militari regolari dell’IDF avevano neutralizzato alcuni componenti del sistema di video sorveglianza presso la base 1-31, il sistema di illuminazione e un ripetitore radio presso la base 1-32A con il tiro di armi portatili. Stamattina, poi, alcuni colpi di armi portatili hanno colpito l’interno della base 1-31, su cui è seguito il sorvolo di un drone. La situazione è attualmente sotto controllo, il personale è in sicurezza”. Così il ministro della Difesa, Guido, in una nota. “Tuttavia, questi incidenti sono intollerabili, devono essere accuratamente e decisamente evitati. Per tali motivi ho protestato con il mio omologo israeliano e con l’ambasciatore di Israele in Italia – prosegue il ministro -.