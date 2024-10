Lecce, giallo sulla morte di un 91enne: trovato in gravissime condizioni sul pavimento di casa con l’elettricità staccata (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Procura ha fermato la sepoltura dell’uomo a Veglie dopo la denuncia dei figli: la salma trasferita a Bari per l’autopsia. L’uomo avrebbe ricevuto una visita nel tardo pomeriggio, dal suo appartamento non sembra mancare nulla ma l’impianto di videosorveglianza era fuori uso Repubblica.it - Lecce, giallo sulla morte di un 91enne: trovato in gravissime condizioni sul pavimento di casa con l’elettricità staccata Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La Procura ha fermato la sepoltura dell’uomo a Veglie dopo la denuncia dei figli: la salma trasferita a Bari per l’autopsia. L’uomo avrebbe ricevuto una visita nel tardo pomeriggio, dal suo appartamento non sembra mancare nulla ma l’impianto di videosorveglianza era fuori uso

