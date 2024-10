Ilrestodelcarlino.it - Le proteste inquinate dall'ideologia

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Bologna, si scopre piena di problemi: traffico, sicurezza, solo per indicarne alcuni. Molti causati da incuranza, incapacità e scelte scellerate. Ma il Comune ha una soluzione per tutto: 1 Danni causati da Manifestazioni concesse dal Comune. (Lo Stato /Governo ci deve risarcire). 2 Ristori ai commercianti ,causa scelte del Comune. (Lo Stato /Governo deve mettere fondi). 3 Danni causati da noncuranza e incapacità di gestione del territorio. ( Lo Stato/ Governo deve elargire fondi). 4 Città dove ogni giorno la sicurezza è sempre meno. ( Lo Stato/ Governo deve intervenire). Ma chi Guida la città di Bologna?Roma o la Giunta Lepore?? Mauro Benassi Risponde Beppe Boni Scaricare tutte le colpe sul governo centrale di centrodestra di fronte ad ogni nodo della vita cittadina ormai è un ritornello che non convince nemmeno più una parte degli elettori di centrosinistra.