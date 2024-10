Lanazione.it - L’assalto squadrista. Operai in sciopero picchiati con le spranghe di ferro: "Torneremo con le pistole"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) L’ennesimo episodio violento. Almeno secondo quanto raccontano i sindacalisti del Sudd Cobas. Un agguato in pieno stile, di notte, ai danni di alcunie degli stessi sindacalisti, Luca Toscano in primis, che sarebbero staticondi, mazze e bastoni, di fronte alla pelletteria cinese Lin Weidong di via Galilei a Seano dove da giorni il sindacato ha organizzato un sit in di protesta contro lo sfruttamento all’interno della ditta. L’aggressione sarebbe avvenuta nella notte fra martedì e mercoledì, poco dopo le due.