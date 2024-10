L’Altra Italia: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 10 ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’Altra Italia: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 10 ottobre Questa sera, giovedì 10 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda L’Altra Italia, programma di approfondimento su attualità, politica e costume condotto da Antonino Monteleone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Ogni giovedì grazie a reportage esclusivi, ospiti in studio e uno sguardo immersivo e contemporaneo, il programma offrirà un racconto profondo e plurale dei principali fatti dall’Italia e dal mondo. Al centro della nuova puntata i riflessi della Guerra in Medio Oriente sull’Italia e sulla situazione internazionale. Spazio poi all’approfondimento sullo stato del Sistema sanitario Nazionale con inchieste su alcuni gravi casi di malasanità, con due servizi previsti per raccontare quello che accade negli ospedali e negli ambulatori. Tpi.it - L’Altra Italia: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 10 ottobre Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)di, 10Questa sera, giovedì 102024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda, programma di approfondimento su attualità, politica e costume condotto da Antonino Monteleone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ogni giovedì grazie a reportage esclusivi,in studio e uno sguardo immersivo e contemporaneo, il programma offrirà un racconto profondo e plurale dei principali fatti dall’e dal mondo. Al centro della nuova puntata i riflessi della Guerra in Medio Oriente sull’e sulla situazione internazionale. Spazio poi all’approfondimento sullo stato del Sistema sanitario Nazionale con inchieste su alcuni gravi casi di malasanità, con due servizi previsti per raccontare quello che accade negli ospedali e negli ambulatori.

