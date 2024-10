Lortica.it - La Storia di Nello e Pia: tradimenti e intrighi nel medioevo senese

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)e Pia un’altraQuando le milizie della Repubblicaoccuparono e sottomisero le proprietà dei Pannocchieschi, Prata e Pietra, nel 1262, e lasciarono un presidio militare per controllare la zona della Maremma, presero in ostaggio, figlio di Gherardo dei Pannocchieschi di Pietra, e lo portarono a Siena, dove era ancora molto piccolo. Entrambi i fratelli, Bertoldo e Gherardo, pur avendo giurato fedeltà al nuovo potere guelfo (voltagabbana, dopo solo dieci anni da Montaperti), non poterono riavere le loro proprietà. Tuttavia, nel 1272, durante una visita al giovane figlio, Gherardo fu ucciso da un gruppo di ghibellini in Piazza del Campo, provenienti da Roccastrada e Civitella Marittima. La difesa della famiglia e la non partecipazione del fratello Bertoldo a questo manipolo anti-guelfo permisero ai Pannocchieschi di rientrare in possesso delle loro proprietà.