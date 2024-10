Ilrestodelcarlino.it - La squadra di pallamano inizia il campionato:: "Buon divertimento"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) La formazione dellaHc Monteprandone si è ritrovata per dare inizio alla nuova stagione di. Prima, staff e società insieme per le foto di rito e il consueto discorso di incoraggiamento del presidente Roberto Romandini. "Ringraziamo Pasquale Iadarola e la sua splendida famiglia per averci accolto qui. Sarà una stagione per noi importante: le aspettative sono di arrivare tra le prime 5 così da essere promossi – ha affermato Romandini nel suo intervento –. Ai tifosi auguro di divertirsi, come sempre ci siamo divertiti in questi anni: i ragazzi in campo mettono passione e tanta gioia nel giocare. È un grande spettacolo da vedere, di là del risultato finale".