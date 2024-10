Jannik Sinner sicuro di essere numero 1 del mondo fino a fine 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024)di rimanereuno ale dunque in vetta al ranking Atp almenoalladelanno davanti a tutti per l’azzurro, che dopo la sconfitta di Alcaraz a sorpresa ai quarti di finale di Shanghai contro Machac, sa adesso di cominciare il 2025, in cui dovrà subito difendere la vittoria degli Australian Open, dauno al. Questo perché Alcaraz, così come Zverev, non possono più aritmeticamente raggiungerlo con i punti in palio da qui astagione. Altra grande soddisfazione, dunque, per l’altoatesino, sempre più nella storia del tennis italiano e mondiale.di1 delSportFace.