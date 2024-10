Italia-Belgio, tre dell’Inter per Spalletti | Inter Chat LIVE (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su Inter-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 con Inter Chat in video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con Inter Chat, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’Inter. Oggi Italia-Belgio con i tre nerazzurri scelti da Luciano Spalletti per partire dall’inizio, almeno dalle probabili formazioni. Non saranno gli unici dell’Inter a scendere in campo oggi. Ne parleranno in LIVE dalle 18.30 Romina Sorbelli con i redattori Giulio Di Cienzo e Filippo Miosi. Inter-news.it - Italia-Belgio, tre dell’Inter per Spalletti | Inter Chat LIVE Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.30 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. Oggicon i tre nerazzurri scelti da Lucianoper partire dall’inizio, almeno dalle probabili formazioni. Non saranno gli unicia scendere in campo oggi. Ne parleranno indalle 18.30 Romina Sorbelli con i redattori Giulio Di Cienzo e Filippo Miosi.

