Italia-Belgio 2-2. Gli azzurri vanno avanti di 2 gol, poi restano in 10 e resistono nel finale (Di giovedì 10 ottobre 2024) Partita a due facce per l'Italia contro il Belgio, squadra discontinua ma ricchissima di talenti. La nostra Nazionale all'inizio è una furia, parte fortissimo, si vede la voglia di vincere di cui aveva parlato oggi Mister Spalletti in conferenza stampa. Due minuti e gli azzurri sono già in vantaggio con un bel gol di Cambiaso su una grande iniziativa di Di Marco, culminata con l'assist dell'1-0. L'Italia non molla, ha altre occasioni, mentre il Belgio si affida quasi solo alle iniziative di Doku. E al 24? arriva il raddoppio di un ispirato Retegui. Il bomber dell'Atalanta è lestissimo a ribattere in rete una respinta del portiere belga dopo un'altra azione bellissima fra Di Marco e Cambiaso con la conclusione di quest'ultimo. La svolta della gara, purtroppo per noi, arriva al 41?, quando Pellegrini commette un'ingenuità imperdonabile entrando in ritardo su Theate.

