Istat, sempre più famiglie risparmiano sulla spesa alimentare (Di giovedì 10 ottobre 2024) sempre più famiglie in Italia sono costrette a risparmiare sulla spesa alimentare. Una scelta necessaria – segnala l’Istat – per fronteggiare il forte aumento dei prezzi. Servizio di Caterina Dall’Olio Istat, sempre più famiglie risparmiano sulla spesa alimentare TG2000. Tv2000.it - Istat, sempre più famiglie risparmiano sulla spesa alimentare Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)piùin Italia sono costrette a risparmiare. Una scelta necessaria – segnala l’– per fronteggiare il forte aumento dei prezzi. Servizio di Caterina Dall’OliopiùTG2000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dati Istat. Adriano Bordignon - Forum delle Associazioni Familiari : “Tutelare risparmi famiglie per rilanciare futuro del Paese” - Nel 2023 la spesa media mensile per consumi delle famiglie corrisponde a 2. "Gli ultimi dati Istat sulla spesa delle famiglie evidenziano un preoccupante calo del potere d’acquisto e, conseguentemente, un’accessibilità a beni e servizi sempre più difficoltosa. 738 euro, ma in termini reali si riduce . (Ilgiornaleditalia.it)

Istat - spesa per i consumi in calo dell’1 - 5% nel 2023. Sempre più famiglie risparmiano anche sugli alimentari - L'articolo Istat, spesa per i consumi in calo dell’1,5% nel 2023. “Il forte aumento dei prezzi che ha caratterizzato il 2023, seppure in maniera più contenuta rispetto al 2022, è stato fronteggiato dalle famiglie risparmiando meno o attingendo ai risparmi, ma anche modificando le proprie abitudini di consumo”, spiega l’Istat. (Ilfattoquotidiano.it)

Al via la nuova edizione del Censimento Istat : coinvolte 2.155 famiglie pisane - Stanno arrivando a casa delle famiglie pisane le lettere per una nuova edizione del censimento permanente della popolazione 2024 a cura dell’Istituto Nazionale di Statistica. L’attività di rilevazione della popolazione e delle abitazioni da parte di Istat in tutta Italia prende il via in questi... (Pisatoday.it)