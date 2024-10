Il prezzo dell’energia elettrica oggi 10 ottobre 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il prezzo dell’energia elettrica oggi 10 ottobre 2024 Scopri i costi attuali dell’energia elettrica in Italia e come si calcolano nel mercato tutelato e libero. Il prezzo dell’energia elettrica oggi stabilito da ARERA è pari a 0.11202 €/kWh per la tariffa monoraria, mentre per la bioraria è pari a 0.12233 €/kWh per la fascia F1 e 0.13174 €/kWh per le fasce F2 ed F3. Il costo dell’energia elettrica al kWh varia ogni 3 mesi e si applica alle forniture luce in regime di mercato tutelato tramite il Servizio Elettrico Nazionale. Per quanto riguarda il mercato libero, invece, sono i singoli fornitori in un contesto di libera concorrenza a stabilire il costo della materia prima e a declinare i dettagli delle varie offerte. Quifinanza.it - Il prezzo dell’energia elettrica oggi 10 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il10Scopri i costi attualiin Italia e come si calcolano nel mercato tutelato e libero. Ilstabilito da ARERA è pari a 0.11202 €/kWh per la tariffa monoraria, mentre per la bioraria è pari a 0.12233 €/kWh per la fascia F1 e 0.13174 €/kWh per le fasce F2 ed F3. Il costoal kWh varia ogni 3 mesi e si applica alle forniture luce in regime di mercato tutelato tramite il Servizio Elettrico Nazionale. Per quanto riguarda il mercato libero, invece, sono i singoli fornitori in un contesto di libera concorrenza a stabilire il costo della materia prima e a declinare i dettagli delle varie offerte.

