Il Met Gala 2025 sarà dedicato alla moda maschile e al ruolo dello stile nella comunità nera. Con ospiti d'eccezione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Archiviato un intensissimo mese di sfilate, costellato di annunci a sopresa e nomine inaspettate, l’industria della moda guarda già avanti. In particolare, a quel primo lunedì di maggio diventato ormai sinonimo dell’evento più atteso e ammirato del fashion. Occhi puntati, allora, sul Met Gala 2025. Iodonna.it - Il Met Gala 2025 sarà dedicato alla moda maschile e al ruolo dello stile nella comunità nera. Con ospiti d'eccezione Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Archiviato un intensissimo mese di sfilate, costellato di annunci a sopresa e nomine inaspettate, l’industria dellaguarda già avanti. In particolare, a quel primo lunedì di maggio diventato ormai sinonimo dell’evento più atteso e ammirato del fashion. Occhi puntati, allora, sul Met

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gran Gala Scuderia Marina : moda - musica e spettacolo a Ozzero - Tra gli ospiti speciali, l’attore comico Max Cavallari dei Fichi d’India, che ha ricevuto un meritato premio alla carriera per il suo contributo all’intrattenimento italiano, e il direttore di Vero Nicola Santini, anch’egli omaggiato per la sua carriera nel mondo del giornalismo e dello spettacolo. (Bollicinevip.com)

Gran Gala Scuderia Marina : moda - musica e spettacolo a Ozzero - Elisa Mutti, Angelo Beretta, Martina Diani, Veronica Ballarini, Matteo Porcu, Roberta Tozzi, Giulia Stroppa, Clizia Moffa, Silvia Villa hanno indossato le creazioni dei due famosi brand. Non solo moda, ma anche tanta musica e spettacolo. Anche Andrea Galiano, giovane talento di The Voice of Italy Kids, ha portato un’energia fresca e vivace alla serata. (Bollicinevip.com)

Moda italiana - in calo del 3 - 5% nel 2024; Galanti - Ice : "Instabilità geopolitica; conflitti pesano sulle catene di approvvigionamento" - Questa flessione, inizia . In particolare, il calo è stato del 7,4% nel primo trimestre e del 4,7% nel secondo. Secondo i dati diffusi a Palazzo Marino, l'industria della moda italiana ha registrato una contrazione del 6,1% nel primo semestre del 2024 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (Ilgiornaleditalia.it)