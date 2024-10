Ilnapolista.it - Il ginnasta Bartolini e la tentata rapina sotto casa: «Milano città raccapricciante, lui ha preso pugni in faccia»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Ile la: «, lui hain» Ha fatto rumore la denuncia del tentato furto di Juan Jesus e soprattutto le sue parole di rabbia sul senso di insicurezza e di schifo. Ma è chiaro che episodi del genere non accadono solo a Napoli, e non sono, come hanno detto gli inquirenti un tentativo di intimidazione. Nicolacampione nel mondo nel 2021 nel corpo libero, ha raccontato sul suo profilo Instagram di essere stato aggredito nella serata di martedì 8 ottobre, “” a. L’atleta ha pubblicato le foto del bernoccolo che avrebbe rimediato nella lotta col ladro e le nocche della mano destra insanguinate: “Anziché portarmi via il cellulare, hasolo tantissimiin”.