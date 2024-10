Ilrestodelcarlino.it - Il fronte dell’accoglienza. La delegazione italiana al Palace: "Un test importante per il futuro"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il grande giorno del summit del G7 Salute è arrivato. Già da ieri le prime delegazioni si sono messe al lavoro sui temi del vertice, per dare risposte globali sul tema della sanità e affrontare i temi cruciali per il prossimo. Nel pomeriggio sono sbarcati all’aeroporto di Falconara i delegati dei vari Paesi, che hanno fatto scalo a Monaco con aerei di linea (non di Stato). E qualcuno ha anche scelto di viaggiare low cost, con la compagnia Ryanair. Poi la sera i partecipanti sono arrivati via mare a Numana, al porticciolo turistico e hanno cenato alcuni al ristorante La Torre e altri in ristoranti vicini. Mentre stasera ci sarà una cena di gala alle Muse al termine del summit, presso il Salone delle Feste. La macchina del G7 Salute ha coinvolto tante realtà economiche e commerciali di Ancona, in primis alberghi e ristoranti.