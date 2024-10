Il Cdm proroga di 6 mesi lo stato di emergenza per i migranti (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la proroga, di ulteriori sei mesi, dello stato di emergenza già deliberato in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo". Lo rende noto il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione. Quotidiano.net - Il Cdm proroga di 6 mesi lo stato di emergenza per i migranti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) "Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la, di ulteriori sei, dellodigià deliberato in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di personein ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo". Lo rende noto il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione.

