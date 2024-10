Il 7 ottobre usato dall’Occidente come pretesto per una nuova guerra al terrorismo (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un anno dal 7 ottobre. La Palestina e il suo popolo sono vittime di una pulizia etnica cominciata alla fine dell’800 quando iniziò il progetto coloniale insediativo sionista. Un progetto che culmina con la Nakba, la più imponente operazione di pulizia etnica e la fondazione dello Stato d’Israele proprio sulla terra dei palestinesi. Migliaia e migliaia di palestinesi dovettero fuggire. L’obiettivo sionista era quello di allontanare quanti più palestinesi così da poter creare uno stato ebraico. Con la Nakba vi fu un connubio tra genocidio ed urbicidio, distruzione di un popolo e della sua terra, di case e villaggi. Alla fine del 1948 la gran parte della popolazione araba della Palestina era stata annientata per eliminare i residui di arabicità e farne una propaggine dell’Europa occidentale. Ilfattoquotidiano.it - Il 7 ottobre usato dall’Occidente come pretesto per una nuova guerra al terrorismo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un anno dal 7. La Palestina e il suo popolo sono vittime di una pulizia etnica cominciata alla fine dell’800 quando iniziò il progetto coloniale insediativo sionista. Un progetto che culmina con la Nakba, la più imponente operazione di pulizia etnica e la fondazione dello Stato d’Israele proprio sulla terra dei palestinesi. Migliaia e migliaia di palestinesi dovettero fuggire. L’obiettivo sionista era quello di allontanare quanti più palestinesi così da poter creare uno stato ebraico. Con la Nakba vi fu un connubio tra genocidio ed urbicidio, distruzione di un popolo e della sua terra, di case e villaggi. Alla fine del 1948 la gran parte della popolazione araba della Palestina era stata annientata per eliminare i residui di arabicità e farne una propaggine dell’Europa occidentale.

