Gelosia esplosiva al Grande Fratello: Enzo Paolo Turchi furioso con un concorrente, ecco di chi si tratta

Enzo Paolo Turchi esplode di Gelosia al GF per l'interesse di Clayton Norcross verso Carmen Russo. Scopri cosa è successo!

Grande Fratello - Enzo Paolo Turchi fa una scenata di gelosia a Carmen Russo per colpa di un coinquilino (Video) - Enzo Paolo ha ribadito: Comunque dà fastidio. Perché che fa… lascia un vecchio per prendersene un altro? Dato che esistono persone intelligenti, perché se io mi abbraccio a lei (si avvicina a Pamela, ndr) lei sa che è un abbraccio di affetto. L’Enzo Paolo Turchi furioso è andato in scena questo pomeriggio nella Casa del Grande Fratello. (Isaechia.it)

“Con mia moglie stai buono”. Grande Fratello - la gelosia di Enzo Paolo : ha notato quel concorrente - ” Ma il coreografo ha replicato con ironia, facendo sorridere tutti: “No, non va bene. com/06hVJb3lPG— threshold – il napolitano fugoso (@heythreshold) October 10, 2024 Questo siparietto ha suscitato ilarità sui social, dove gli spettatori hanno mostrato affetto e sostegno per la coppia formata da Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. (Tuttivip.it)

