Gaeta Centro commerciale Gate A AvicoM5s | sicurezza subito un ingresso e un’uscita a senso unico

Gaeta / Centro commerciale Gate A, Avico(M5s): “sicurezza, subito un ingresso e un’uscita a senso unico” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Gaeta – “La sicurezza non è un business, Centro commerciale Ex Pia: subito un ingresso e un’uscita a senso unico per tutta la struttura” – è l’appello richiesta firmato da Simone Avico, referente del Movimento cinque stelle di Gaeta. Che quel tratto di strada sia stato teatro di diversi incidenti stradali, taluni anche dal tragico L'articolo Gaeta / Centro commerciale Gate A, Avico(M5s): “sicurezza, subito un ingresso e un’uscita a senso unico” Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Gaeta / Centro commerciale Gate A, Avico(M5s): “sicurezza, subito un ingresso e un’uscita a senso unico” Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 10 ottobre 2024)– “Lanon è un business,Ex Pia:unper tutta la struttura” – è l’appello richiesta firmato da Simone Avico, referente del Movimento cinque stelle di. Che quel tratto di strada sia stato teatro di diversi incidenti stradali, taluni anche dal tragico L'articoloA, Avico(M5s): “un” Temporeale Quotidiano.

Gaeta / Centro commerciale “Gate A” e viabilità : al via la petizione - il sostegno dell’ex-sindaco Villa - GAETA – Sta facendo intanto rumore la decisione dell’ex sindaco di Formia, Paola Villa, di sostenere la petizione popolare avviata dallo scorso fine settimana a Gaeta in occasione dell’ennesimo e grave incidente stradale verificatosi all’altezza del centro commerciale “Gate A” nel quartiere de La Pjaia. (Temporeale.info)

