Fuori pericolo una bimba ferita in un incidente stradale (Di giovedì 10 ottobre 2024) I medici dell'ospedale Garibaldi di Catania hanno sciolto la prognosi della bambina di 4 mesi che, da quattro mesi, era ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica con la prognosi riservata e ritenuta in pericolo di vita per un trauma cranico riportato in un incidente stradale avvenuto lo Cataniatoday.it - Fuori pericolo una bimba ferita in un incidente stradale Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) I medici dell'ospedale Garibaldi di Catania hanno sciolto la prognosi della bambina di 4 mesi che, da quattro mesi, era ricoverata nel reparto di Rianimazione pediatrica con la prognosi riservata e ritenuta indi vita per un trauma cranico riportato in unavvenuto lo

Alice Toniolli fuori pericolo - “ma prognosi resta riservata” - Oltre ad un grave trauma cranico le erano stati riscontrate fratture multiple al costato e ad una gamba. Secondo quanto riferito all’Adnkronos dalla direzione medica ospedaliera la ciclista, ricoverata in terapia intensiva, “non è in pericolo di vita, ma la prognosi rimane riservata e sono necessari ancora degli approfondimenti e delle valutazioni”. (Seriea24.it)

Chi è Alice Toniolli e come sta dopo la caduta in bicicletta a Treviso - i medici : "Non è in pericolo di vita - ma prognosi riservata" - Improvvisamente la bici ha sbandato e lei ha sbandato ed è finita nel bosco . Tutti si chiedono come sta Alice Toniolli dopo l'incidente in bicicletta durante la gara femminile nel Circuito dell'Assunta a Ceneda di Vittorio Veneto, Treviso. La 19enne inizialmente era inserita nel gruppo delle atlete. (Ilgiornaleditalia.it)

Ciclismo - Toniolli in prognosi riservata - non in pericolo di vita - . Oltre a un grave trauma cranico le erano stati riscontrate fratture multiple al costato e a una gamba. Secondo il dirigente medico, per poter sciogliere la prognosi bisognerà attendere “almeno due o tre giorni”. La 19enne è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove è stata trasferita dopo l’incidente dall’ospedale di Conegliano. (Ildenaro.it)