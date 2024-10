Fundraising dinner, raccolti 180 mila euro per la ricerca sulla fibrosi cistica (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una cifra record per la settima edizione del “Doniamoci: Fundraising dinner” che consegna alla ricerca per la fibrosi cistica ben 180mila 250 euro destinati a due straordinarie iniziative: il progetto strategico GenDel-CF della Fondazione fibrosi cistica ricerca, il primo laboratorio genetico Cataniatoday.it - Fundraising dinner, raccolti 180 mila euro per la ricerca sulla fibrosi cistica Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Una cifra record per la settima edizione del “Doniamoci:” che consegna allaper laben 180250destinati a due straordinarie iniziative: il progetto strategico GenDel-CF della Fondazione, il primo laboratorio genetico

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'Doniamoci', 180mila euro per ricerca sulla fibrosi cistica - Una cifra record per la settima edizione del "Doniamoci: Fundraising dinner" che consegna alla ricerca per la fibrosi cistica ben 180mila 250 euro che ieri sera ha riunito mille partecipanti, 300 più ... (ansa.it)

Catania. Anche quest’anno il “Doniamoci Fundraising Dinner” rinnova l’appuntamento 2024 - Anche quest’anno il “Doniamoci Fundraising Dinner” rinnova l’appuntamento 2024, confermandosi uno degli eventi di charity più importanti a livello nazionale a sostegno della ricerca sulla ... (lavocedellisola.it)